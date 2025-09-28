79-летняя тюменка выжила после двух суток, проведенных в лесу

В Тюменской области 79-летняя женщина провела в лесу двое суток и выжила

В Тюменской области пропавшую в лесу 79-летнюю женщину нашли живой спустя двое суток. Об этом сообщает поисковый отряд LizaAlert по региону.

Женщина отправилась в лес недалеко от деревни Падерина за грибами и пропала. На ее поиски отправились волонтеры, во время операции задействовали беспилотную авиацию и другую технику.

«В поиске приняли участие более 50 человек, среди них поисковые отряды, службы, неравнодушные местные жители», – сообщается в публикации.

Ситуация осложнялась погодными условиями. В первый день на территории шел дождь, наблюдалась низкая температура.

В результате пенсионерку обнаружили в пяти километрах от места, где пропала. Специалисты эвакуировали россиянку и передали медикам.

До этого в Дагестане нашли двоих пастухов, которые пропали в горной местности. Мужчины перегоняли две тысячи овец, но в какой-то момент перестали выходить на связь. Каких-либо травм найденные не получили.

Ранее в Дагестане дети сбежали из детского сада, их искали четыре часа.