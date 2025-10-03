На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы самые «душевные» города России

Россияне считают Петербург и Нижний Новгород самыми «душевными» городами
Medvedeva Oxana/Shutterstock/FOTODOM

Российские туристы считают Санкт-Петербург самым «душевным» городом в РФ. Так ответили 24% опрошенных. Это показало исследование сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Второе и третье места заняли Нижний Новгород (18%) и Казань (12%) соответственно, продемонстрировав высокую симпатию к городам с богатым историческим наследием. Замыкают пятерку лидеров Сочи (11%) и Калининград (10%). Далее по списку: Екатеринбург (9%), Суздаль (8%), Ярославль (5%) и Кисловодск (3%).

Определяющим фактором «душевности» городов для большинства участников опроса стала гастрономия: 37% респондентов указали, что уютные кафе и местная кухня создают неповторимую атмосферу. Не менее важную роль играют три других аспекта: гостеприимные люди (32%), насыщенная событийная жизнь города — фестивали и мероприятия (31%), а также уникальная атмосфера улиц (31%). Культура и история (30%) и природа с парками (22%).

«Путешественники ищут не достопримечательности, а подлинную атмосферу. Лидерство Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Казани мы видим и по растущему спросу на билеты в эти города. Особенно показательно, что главным фактором «душевности» стала гастрономия, опередившая даже историю городов. Это говорит о желании людей «проживать» город, чувствуя его ритм через повседневную жизнь», — поделились в пресс-службе сервиса.

Ранее россияне выбрали культурную, архитектурную, модную и другие столицы РФ.

