Россияне выбрали культурную, архитектурную, модную и другие столицы РФ

Титула культурной столицы, по мнению большинства российских путешественников, заслуживает Санкт-Петербург: он получил 63% голосов. Многие называли также Казань (5,6%), Москву (5,5%), Калининград (2,9%) и Нижний Новгород (2,8%).

Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Архитектурной столицей многие также считают Санкт-Петербург: город выбрали 41,7% опрошенных. В пятерку еще вошли Москва (8,7%), Казань (8,5%), Калининград (6,8%) и Екатеринбург (3,2%).

Модной столицей 64,5% респондентов считают Москву, однако в список попали Санкт-Петербург (9,6%) и Екатеринбург (7,4%) — последний, вероятно, за большое количество молодых российских дизайнеров и локальных магазинов одежды. Замкнули топ Сочи (2,3%) и Краснодар (1,7%).

Почти так же выглядит и список претендентов на звание шопинг-столицы: путешественники считают, что лучшие магазины можно найти в Москве (58,5% голосов), Санкт-Петербурге (11,7%) и Екатеринбурге (4,9%). А еще во Владивостоке (3,2%) и Калининграде (3,0%).

Научной столицей большинство опрошенных россиян, или 35,3%, считают Новосибирск: расположенный рядом с ним Академгородок является одним из важнейших в стране научных и образовательных центров. Также многие назвали Москву (13,8%), Санкт-Петербург (8,5%), Казань (6,6%) и Королев (3,1%).

Звание спортивной столицы получил Сочи с 27,4% голосов, вероятно, за многочисленные спортивные объекты, оставшиеся после зимних Олимпийских игр 2014 года, а также близость к горнолыжным курортам. Еще 26,4% считают достойной Казань, 17,9% выбрали Москву, 4,7% — Санкт-Петербург, а 1,3% — Махачкалу.

Музыкальной столицей 34,9% путешественников назвали Санкт-Петербург, который является родиной многих известных музыкантов 1990–2000-х годов. Также в топ вошли Москва (16,6%), Екатеринбург (13,0%), Сочи (3,7%) и Уфа (3,6%).

Звание столицы кинопроизводства могут разделить между собой Москва (29,1% голосов) и Санкт-Петербург (25,3%). Третью строчку занял Калининград (4,7%) — возможно, потому что регион довольно часто появляется в российских кинокартинах. В пятерке оказались еще Сочи (3,1%) и Ярославль (1,9%).

Гастрономическую столицу страны выбрать оказалось не так-то просто: в России множество регионов с отличной кухней, и вариантов было немало. Больше всего голосов (15,7%) набрал Санкт-Петербург, на втором месте — Москва (12,6%), на третьем — Казань (11,9%). Также гастропутешествие можно спланировать в Калининград (5,1%) и Владивосток (4,7%).

Городом, который россияне назвали столицей достопримечательностей, оказался Санкт-Петербург: его выбрали 43,4% респондентов. Немало интересного находится в Москве (9,1%), Калининграде (5,5%), Казани (5,3%) и Суздале (2,1%).

Лучшие памятные подарки также найдутся в Санкт-Петербурге, который стал сувенирной столицей с 11,1% голосов. Не сильно отстал и Калининград с 9,6%. Путешественники называли еще Казань (6,2%), Москву (6,0%) и Тулу (4,9%).

Детской столицей, то есть городом, где максимально подходящая для семейного отдыха инфраструктура и много развлечений, стала Анапа: популярный курорт в

Краснодарском крае выбрали 23,2% опрошенных россиян. Кроме того, с детьми можно смело планировать поездку в Сочи (19,5%), Москву (6,4%), Санкт-Петербург (4,5%) и Геленджик (2,3%).

Звание технологической столицы чуть меньше половины респондентов, или 41,3%, отдали Москве. Второе место занял Иннополис — современный город недалеко от Казани получил 22,1% голосов. На третьей строчке оказался Екатеринбург (4,0%), на четвертой — Новосибирск (3,0%), а на пятой — Владивосток (2,3%).

Молодежной столицей 29,6% россиян, принявших участие в опросе, выбрали Москву. Нередко называли и Санкт-Петербург (11,3%), а также Нижний Новгород (5,1%), который в последние годы активно развивается и молодеет несмотря на свою 800-летнюю историю. Еще в список вошли Краснодар (3,6%) и Владивосток (3,4%).

Москву 44,3% опрошенных признали досуговой столицей. По мнению путешественников, интересно и разнообразно провести время можно также в Санкт-Петербурге (17,4% голосов), Сочи (6,6%), Екатеринбурге (1,9%) и Владивостоке (1,5%).

А вот самую красивую природу нужно искать в городах подальше от Москвы. По мнению 8,9% путешественников, природной столицей можно назвать Горно-Алтайск как центр одного из самых привлекательных туристических регионов России. На втором месте оказался Сочи с 8,4% голосов, на третьем — столица Карелии Петрозаводск (4,3%). Также за красотой советуют ехать во Владивосток (3,9%) и Петропавловск-Камчатский (3,8%).

Ранее выяснилось, что почти половина россиян выбирают спонтанный отдых зимой.