Мальчик застрял головой между двумя домами в Тыве, пытаясь пролезть в щель

В Тыве ребенок застрял головой между двумя домами, пытаясь пролезть в щель
МЧС России

В Тыве четырехлетний мальчик застрял головой в щели между двумя домами. Об этом сообщает МЧС России по региону.

Инцидент произошел в городе Кызыле — ребенок пытался пролезть в узком пространстве между домами. В результате мальчик застрял головой и не смог самостоятельно выбраться. Очевидцы случившегося обратились за помощью в экстренные службы.

На место прибыли сотрудники МЧС, которые осторожно освободили мальчика из западни. В результате происшествия медицинская помощь ребенку не потребовалась.

До этого в Орловской области девочка застряла ногой между стволами деревьев. Выбраться из ловушки самостоятельно малолетняя не смогла, потребовалась помощь спасателей.

Ранее игравшая на детской площадке школьница застряла головой в качелях.

