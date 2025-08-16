В Орловской области ребенок застрял между стволами деревьев

В Ливнах помощь спасателей потребовалась школьнице, которая застряла между стволами деревьев, ребенку защемило ногу. Об этом сообщает МЧС Орловской области.

Инцидент произошел во дворах жилых домов во улице 1-я Черкасская. Девочка, играя, забралась на дерево и застряла ногой между стволами. Выбраться из ловушки самостоятельно ребенок не смог, потребовалась помощь спасателей.

Сотрудники МЧС, прибывшие на вызов, с помощью гидравлического инструмента разжали стволы и освободили ребенка. Медицинская помощь девочке не потребовалась, ее передали родителям.

До этого в Челябинской области спасли школьника, застрявшего в строительном котловане. Дети гуляли по улице и забрались на стройку. У них была пачка чипсов, которую школьники случайно уронили в котлован. Вдвоем они спустились на дно за снеками, но один из мальчиков не смог вытащить ногу из глины. Его друг в одиночку вылез из ямы и побежал за помощью. Он рассказал обо всем матери, которая обратилась в экстренные службы и вызвала на место спасателей.

Ранее в Сибири спасатели сняли горшок с головы мальчика.