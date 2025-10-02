На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Защита экс-депутата Мосгордумы Круглова обжалует решение суда об аресте 3 октября

Адвокат Тихонова: обжалование решения суда по делу Круглова назначено на 3 октября
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Решение суда об аресте экс-депутата Мосгордумы, заместителя председателя партии «Яблоко» Масима Круглова, обвиняемого в фейках о Вооруженных силах РФ, обжалуют в пятницу, 3 октября. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщила адвокат зампреда Наталия Тихонова.

«Постановление это само собой будет обжаловано, услышала все вопросы по этому поводу. Оно будет обжаловано незамедлительно завтра», — заявила адвокат.

Тихонова добавила, что защита Круглова считает решение суда считает необоснованным и будет добиваться его отмены.

2 октября Замоскворецкий суд Москвы отправил в следственный изолятор (СИЗО) заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова, которого обвиняют в распространении фейков об армии России. По версии следствия, в апреле 2022 года бывший депутат опубликовал в своем Telegram-канале ложную информацию о действиях российских солдат против украинцев.

В ходе заседания следователь ходатайствовала об аресте в связи с тем, что экс-депутат имеет загранпаспорт и действующую шенгенскую визу. В свою очередь сторона защиты обвиняемого настаивала на том, что Круглов не станет скрываться от суда, а его загранпаспорт уже изъяла полиция.

Согласно решению суда, арест политика продлится до 29 ноября текущего года.

Ранее участницам Pussy Riot вынесли заочный приговор за фейки о ВС РФ.

