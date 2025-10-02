На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Отец бил, мать укусила за плечо»: родители издевались над дочерью и предстали перед судом

В Костроме семейная пара издевалась над дочерью и попала под суд
Shutterstock

В Костроме суд признал семейную пару виновными в нанесении побоев и совершении иных насильственных действий в отношении малолетней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в январе 2025 года. Согласно материалам дела, несовершеннолетняя, не предупредив родителей, ушла к бабушке. Отец искал девочку, но когда понял, что она у его матери, направился туда. Там подсудимый напал на дочь с кулаками и избивал до тех пор, пока в конфликт не вмешалась соседка бабушки девочки.

В том же месяце ребенка также избила ее мать. Женщина нанесла девочке не менее трех ударов по телу, а также укусила ее за правое плечо.

В пресс-службе уточнили, что семья состояла на учете за нанесение побоев дочери и уже привлекалась к административной ответственности. Также в семье регулярно случались конфликты из-за употребления алкоголя. После случившегося супруги развелись.

Оба подсудимых были признаны виновными и получили наказание в виде обязательных работ.

Ранее в Новосибирске супруги подрались в больнице, куда приехали снимать побои.

