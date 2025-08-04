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Российская пара подралась в больнице, куда приехала снимать побои после домашней драки

В Новосибирске супруги подрались в больнице, куда приехали снимать побои
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Новосибирске визит супружеской пары в больницу, где они планировали снять побои после домашнего конфликта, закончился очередной дракой. Об этом сообщает пресс-служба агентства безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел в больнице Советского района города в ночь с первого на второе августа. Семейная пара обратилась в медучреждение за справками по поводу нанесенных друг другу побоев. Встретившись в приемном покое, молодые люди вновь не справились с эмоциями и набросились друг на друга. Разнимать партнеров приехали бойцы группы быстрого реагирования после того, как сотрудник больницы нажал тревожную кнопку. Гвардейцы вывели конфликтующих супругов на улицу.

Ранее в Петербурге сотрудница ПВЗ подралась с покупательницей, пришедшей за пару минут до закрытия.

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