Власти Дагестана сообщили о состоянии пострадавших при стрельбе в Унцукульском районе

В Дагестане рассказали, что угрозы жизни пострадавших в перестрелке в Унцукуле нет

Угрозы жизни пострадавших в перестрелке в селе Унцукуль в Республике Дагестан нет. Об этом ТАСС сообщили в администрации района.

«Жизни пострадавших ничего не угрожает, они находятся под наблюдением врачей», — сказали в районной администрации.

В то же время в Минздраве региона заявили, что состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

2 октября Telegram-канал Mash сообщил, что в селе Унцукуль в Республике Дагестан произошла стрельба. В публикации говорится, что в результате стрельбы пострадали три человека. Их госпитализировали.

