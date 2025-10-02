На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Дагестана сообщили о состоянии пострадавших при стрельбе в Унцукульском районе

В Дагестане рассказали, что угрозы жизни пострадавших в перестрелке в Унцукуле нет
Shutterstock

Угрозы жизни пострадавших в перестрелке в селе Унцукуль в Республике Дагестан нет. Об этом ТАСС сообщили в администрации района.

«Жизни пострадавших ничего не угрожает, они находятся под наблюдением врачей», — сказали в районной администрации.

В то же время в Минздраве региона заявили, что состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

2 октября Telegram-канал Mash сообщил, что в селе Унцукуль в Республике Дагестан произошла стрельба. В публикации говорится, что в результате стрельбы пострадали три человека. Их госпитализировали.

До этого в Петербурге охранник открыл стрельбу на территории школы. По информации 78.ru, инцидент произошел в учреждении на Старо-Петергофском проспекте. Охранник произвел в воздух не менее пяти выстрелов из пневматического пистолета. Во время стрельбы никто не пострадал. В результате охранника задержали.

Ранее в Ростовской области пенсионер стрелял в толпу школьников за прыжки по гаражам.

Стрельба в Дагестане
