Автор книги «Шопоголик» умерла после борьбы с раком мозга

Писательница Софи Кинселле умерла в возрасте 55 лет
www.imago-images.de/Global Look Press

Писательница Софи Кинселла скончалась в возрасте 55 лет. Об этом сообщили ее родственники в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Она умерла мирно. Ее последние дни были наполнены тем, что она по-настоящему любила: семьей, музыкой, теплом, Рождеством и радостью. Мы не можем себе представить, какой была бы жизнь без ее сияния и любви к жизни. Несмотря на свою болезнь, которую она переносила с невероятной храбростью, Софи считала, что ей по-настоящему повезло — у нее такая замечательная семья и друзья, а ее писательская карьера достигла необычайного успеха», — рассказали близкие публицистки.

В апреле 2024-го Софи Кинселла рассказала о своей многолетней борьбе с раком мозга.

По словам Кинселлы, врачи диагностировали ей глиобластому в 2022 году. Этот тип злокачественной опухоли отличается высокой степенью агрессивности. Новообразование характеризуется стремительным и агрессивным ростом в головном мозге.

Писательница призналась, что не афишировала болезнь, так как хотела, чтобы у ее детей была возможность услышать и обдумать это без какого-либо вмешательства со стороны.

Ранее автор «Аншлага» умер после борьбы с раком.

