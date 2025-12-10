Европе не удается возместить Украине американскую военную помощь

Европа не справляется с тем, чтобы компенсировать американскую военную помощь Украине. Если темпы сохранятся, то в 2025 году Украина получит наименьший объем помощи с момента начала конфликта в 2022 году. Об этом сообщает Институт мировой экономики в Киле (IfW).

В исследовании говорится о том, что сейчас военной помощи от Евросоюза не хватает, чтобы компенсировать недостаток американской поддержки. Если в начале 2025 года уровень помощи Киеву был высоким, то с лета он пошел на спад. И если ежегодно с 2022 по 2024 год в среднем Украине из Европы, США и других стран приходило около 41,6 млрд евро, то в 2025 году Киеву поступило 32,5 млрд евро. Чтобы достичь прошлогодних цифр, ЕС должен серьезно повысить объем дотаций.

В 2025 году Германия, Франция и Великобритания более чем вдвое увеличили военной помощи Украине по сравнению с 2022–2024 годами. А вот Италия сократила число «донатов» на 15%. Испания в 2025 году вообще решила не отправлять новую военную помощь на Украину.

В ноябре 2025 года Международный валютный фонд (МВФ) сообщал, что в 2026-2029 годах Украина столкнется с дефицитом финансирования в размере $136,5 млрд. А в 2026-2027 годах остаточный дефицит финансирования Украины достигнет $63 млрд.

Также в ноябре журнал The Spectator писал, что у Европы не хватает возможностей для финансирования Украины и страна уже столкнулась с 40-процентным дефицитом бюджета. А газета Politico прогнозировала, что Украина в 2025 году столкнется с дефицитом бюджета в размере €41 млрд.

Ранее СМИ сообщали, что Украина может стать частью ЕС в 2027 году.