Politico узнало, что будет делать НАТО в случае выхода США из альянса

Politico: у НАТО нет планов на случай, если США выйдут из альянса

У НАТО нет планов на тот экстренный случай, если США выйдут из альянса. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на трех дипломатов из военного блока.

В издании отметили, что Соединенные Штаты играют большую роль в НАТО, поэтому союзники американцев не могут планировать будущее без них. По словам одного из собеседников газеты, это «противоречит самой цели НАТО».

«Внутри альянса нет планов действий на случай, если НАТО останется без США», — говорится в публикации.

Один из источников издания заявил, что сигналы Вашингтона интерпретируется не как предпосылка к выходу США из НАТО, а как мощный сигнал для пробуждения Европы.

10 декабря конгрессмен-республиканец Томас Масси внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий выход США из НАТО. Масси назвал альянс пережитком холодной войны и отметил, что США должны покинуть военный блок.

Масси напомнил, что НАТО был создан для противодействия СССР, который распался более 30 лет назад. Он отметил, что участие в альянсе стоило американцам триллионы долларов и продолжает создавать риски вовлечения страны в иностранные конфликты.

Ранее в США заявили, что Трамп может принять решение о выходе из НАТО в любой момент.