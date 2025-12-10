На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка лишилась выплат за участника СВО из-за справки о беременности

Женщину, оформившую с участником СВО фиктивный брак, лишили выплат
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В Ульяновской области женщина, скрывавшая брак с участником СВО, пыталась получить его выплаты. Об этом сообщает kp.ru.

60-летний боец отправился на СВО, но не вернулся с фронта. Соответствующую новость его взрослому сыну Илье сообщили в мае 2025 года. Ему также рассказали, что в феврале того же года он женился на 38-летней Анастасии.

При этом сам мужчина никому о заключении брака не рассказывал, пара жила отдельно. Несмотря на эти обстоятельства, женщина подала документы, чтобы получить выплаты.

Позже выяснилось, что мужчина заключил брак, увидев справку о беременности из женской консультации. После всех необходимых мероприятий выяснилось, что документ ей не выдавали.

Помимо этого, из-за справки пару расписали за один день без очереди. «Жене» предъявили обвинение в использовании заведомо ложного документа.

Суд признал брак фиктивным и лишил Анастасию выплат. Таким образом, она потеряла приблизительно 15 миллионов рублей.

Ранее сожительница участника СВО обманула его родителей и украла выплаты на 5 млн рублей.

