В Ростовской области пенсионер стрелял в толпу школьников за прыжки по гаражам

В Батайске пожилой мужчина открыл стрельбу по детям из-за прыжков по гаражам
close
Depositphotos

В Батайске мужчина обстрелял толпу школьников, которые прыгали по гаражам, сообщает Don Mash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел накануне возле школы №16 на Октябрьской улице. После уроков подростки отправились к гаражам, расположенным неподалеку, и стали прыгать по крышам.

Шум привлек внимание местного жителя. Сначала пенсионер высказал свое возмущение, но когда молодые люди не отреагировали на его слова, схватился за оружие и открыл огонь.

В одного из школьников попала дробь, его госпитализировали. Сейчас пострадавший в больнице, где восстанавливается после срочной операции. В УМВД по Ростовской области ситуацию пока не комментировали.

Ранее в Нижнем Тагиле мужчина напал на детей из-за газировки и попал на видео.

