В Петербурге охранник устроил стрельбу на территории школы

В Петербурге охранника задержали за стрельбу на территории школы

В Петербурге охранника подозревают в стрельбе на территории школы. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в учреждении на Старо-Петергофском проспекте. По данным портала, мужчина стал стрелять в воздух, он произвел как минимум пять выстрелов из пневматического пистолета.

Во время стрельбы никто не пострадал. В результате охранника задержали.

Известно, что мужчина приехал в Петербург из Дагестана и работал в школе временно, в период летних каникул. День стрельбы был последним днем его работы в учреждении. По словам охранника, он работал последний день.

До этого в Петербурге неизвестный обстрелял детский сад на улице Белы Куна. Пули пневматического пистолета попали по стеклам окон. Так как в помещениях в момент инцидента детей не было, никто не пострадал.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

