Черепаха устроила пожар в подвале и отправила хозяйку в больницу

В Австрии черепаха стала причиной пожара в доме семьи

Любопытная черепаха случайно устроила пожар в доме австрийской семьи. Об этом пишет газета Krone.

Инцидент произошел во вторник, 9 декабря, в коммуне Зитценберг-Райдлинг в Нижней Австрии. Большая черепаха стала причиной пожара в подвале отдельно стоящего дома.

По данным пожарной службы, животное заползло под деревянный поддон и подняло его, в результате чего поддон задел установленную над ним тепловую лампу, которая затем загорелась. Пламя быстро охватило помещение, и густой дым распространился по всему дому.

Черепаха не пострадала, а владелец дома попал в больницу с подозрением на отравление угарным газом. На месте работали несколько пожарных расчетов и быстро ликвидировали открытое горение. Впоследствии здание было очищено от дыма с помощью аппарата высокого давления.

