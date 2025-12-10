На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа опасная причина вздутия живота

Metropoles: частое вздутие живота может указывать на болезни сердца
Shutterstock

Вздутие живота может указывать не только на проблемы с пищеварением, но и на скрытые сердечно-сосудистые нарушения. Об этом рассказал кардиолог Марсело Ферраз Сампайо из Университета Сан-Паулу в интервью Metropoles.

По словам эксперта, вздутие — один из недооцененных признаков заболеваний сердца, наряду с ночной потливостью, отеками ног, одышкой, головокружением, болью в груди и учащенным сердцебиением. К тревожным сигналам также относятся повышенные уровни сахара и холестерина, а также высокое артериальное давление.

При сердечной недостаточности сердце хуже прокачивает кровь, особенно в правых отделах, из-за чего она застаивается в крупных венах и печени. Венозный застой также ухудшает работу кишечника и замедляет перистальтику (моторную функцию), что вызывает вздутие и дискомфорт.

Специалист подчеркнул, что при появлении подобных симптомов важно обратиться к врачу. На приеме необходимо оценить ключевые жизненные показатели, измерить пульс, осмотреть вены, выполнить пальпацию и аускультацию грудной клетки, чтобы исключить или выявить сердечно-сосудистые патологии.

Ранее россиян предупредили об опасности корсетов и утягивающего белья для здоровья.

