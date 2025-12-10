В ISU изучают требование Украины отстранить российских фигуристов от ОИ-2026

ISU изучает письмо с требованием Украины отстранить Петросян и Гуменника от ОИ

Международный союз конькобежцев (ISU) изучает письмо от Национального олимпийского комитета Украины с требованием не допустить на зимние Олимпийские игры — 2026 российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника. Об этом сообщили Sport24 в пресс-службе ISU.

«Мы подтверждаем получение письма от Национального олимпийского комитета Украины и Министерства молодежи и спорта Украины. Письмо и поднятые вопросы в нем в настоящее время изучаются ISU. Это все, что мы можем сказать по этой теме», — заявили в организации.

Петросян и Гуменник завоевали олимпийские лицензии по итогам отборочного турнира Международного союза конькобежцев. 27 ноября МОК официально допустил фигуристов до участия в зимних Играх-2026. Оба спортсмена прошли необходимые проверки.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Международный союз конькобежцев одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Гуменника, Владислава Дикиджи, Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее в Госдуме оценили требование Украины отстранить российских фигуристов.