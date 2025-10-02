Власти подтвердили информацию о троих пострадавших во время стрельбы в Дагестане

Трое взрослых пострадали в результате стрельбы, произошедшей возле школы в дагестанском селе Унцукуль. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя главы Унцукульского района Магомеда Газматова.

«К школе произошедшее не имеет отношения», — подчеркнул он.

ТАСС со ссылкой на районную администрацию пишет, что в настоящее время сотрудники профильных ведомств выясняют обстоятельства случившегося. В министерстве внутренних дел журналистам рассказали, что перестрелка случилась на прилегающей к образовательному учреждению территории.

Одним из первых о стрельбе в селе Унцукуль сообщил Telegram-канал Mash. Журналисты утверждали, что перестрелка произошла в здании школы №1. По их информации, двое учеников якобы поссорились в интернете, а при встрече вступили в драку. При этом один из подростков достал пневматический пистолет и выстрелил в оппонента. Комментируя ситуацию, директор образовательного учреждения Магомедрасул Нурмагомедов заявил, что «какие-то левые люди» стреляли на улице. В самой школе никаких инцидентов не было, и эвакуация не объявлялась.

