Директор школы №1 в Дагестане прокомментировал информацию о стрельбе

Ura.ru: директор Нурмагомедов опроверг, что в школе в Дагестане была стрельба

Директор школы №1 в дагестанском селе Унцукуль Магомедрасул Нурмагомедов опроверг информацию о том, что стрельба произошла внутри учебного заведения. Об этом он заявил в беседе с Ura.ru.

Он уточнил, что стреляли рядом со школой, а не внутри нее.

«На улице какие-то левые люди постреляли, в школе никто не пострадал, учебный процесс не нарушен, эвакуации не было», — поделился подробностями директор.

2 октября Telegram-канал Mash сообщил, что в школе №1 в селе Унцукуль в Республике Дагестан произошла стрельба. Журналисты выяснили, что один из учеников выстрелил из пневматического оружия в другого школьника. Перед этим участники конфликта якобы поспорили в интернете, а при встрече между ними произошла драка.

В публикации говорится, что в результате стрельбы пострадали три человека. Их госпитализировали.

До этого в Петербурге охранник открыл стрельбу на территории школы. По информации 78.ru, инцидент произошел в учреждении на Старо-Петергофском проспекте. Охранник произвел в воздух не менее пяти выстрелов из пневматического пистолета. Во время стрельбы никто не пострадал. В результате охранника задержали.

Ранее в Ростовской области пенсионер стрелял в толпу школьников за прыжки по гаражам.