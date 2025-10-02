На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Директор школы №1 в Дагестане прокомментировал информацию о стрельбе

Ura.ru: директор Нурмагомедов опроверг, что в школе в Дагестане была стрельба
true
true
true
close
Shutterstock

Директор школы №1 в дагестанском селе Унцукуль Магомедрасул Нурмагомедов опроверг информацию о том, что стрельба произошла внутри учебного заведения. Об этом он заявил в беседе с Ura.ru.

Он уточнил, что стреляли рядом со школой, а не внутри нее.

«На улице какие-то левые люди постреляли, в школе никто не пострадал, учебный процесс не нарушен, эвакуации не было», — поделился подробностями директор.

2 октября Telegram-канал Mash сообщил, что в школе №1 в селе Унцукуль в Республике Дагестан произошла стрельба. Журналисты выяснили, что один из учеников выстрелил из пневматического оружия в другого школьника. Перед этим участники конфликта якобы поспорили в интернете, а при встрече между ними произошла драка.

В публикации говорится, что в результате стрельбы пострадали три человека. Их госпитализировали.

До этого в Петербурге охранник открыл стрельбу на территории школы. По информации 78.ru, инцидент произошел в учреждении на Старо-Петергофском проспекте. Охранник произвел в воздух не менее пяти выстрелов из пневматического пистолета. Во время стрельбы никто не пострадал. В результате охранника задержали.

Ранее в Ростовской области пенсионер стрелял в толпу школьников за прыжки по гаражам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами