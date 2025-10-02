В Госдуме согласились с лозунгом «Россия для россиян»

Министерство внутренней безопасности США заявило, что «Америка для американцев», и призвало к изгнанию из страны мигрантов-нелегалов. Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев заявил «Газете.Ru», что аналогом американского лозунга можно считать фразу «Россия для россиян», и согласился с тем, что у власти в приоритете должны быть интересы коренных народов.

«Аналогом лозунга «Америка для американцев» по-русски [будет] «Россия для россиян». Россияне у нас — это вот, знаете, весь земной шар, который получил российский паспорт с точки зрения, так скажем, нашей многонациональной и многоконфессиональной политики нашего руководства. Сказать, что Россия для россиян, наверное, можно. Если говорить о том, что в приоритете в России должны быть интересы коренных народов, то я с этим соглашусь. Но как одним словом назвать все вместе взятые коренные народы — наверное, словом «россияне» вполне подойдет», — сказал он.

До этого министерство внутренней безопасности США опубликовало заявление с лозунгом «Америка для американцев». В посте говорится, что «все преступные иностранцы-нелегалы должны быть изгнаны», публикация также сопровождена иллюстрацией, на которой Дядя Сэм держит в руке бланк для поступления в иммиграционную службу США.

Ранее Трамп пригрозил ввести режим ЧП в Вашингтоне из-за ситуации с мигрантами.