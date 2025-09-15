На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп приготовился ввести режим ЧП в Вашингтоне

Трамп пригрозил ввести режим ЧП в Вашингтоне из-за ситуации с мигрантами
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в Вашингтоне в случае отказа местных властей от сотрудничества с федеральными структурами в вопросах регулирования миграции. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам республиканца, округ Колумбия превратился из одного из самых опасных мест в США и даже во всем мире в один из самых безопасных всего за несколько недель. Однако под давлением демократов мэр Вашингтона Мюриэл Баузер заявила, что столичное полицейское управление перестает сотрудничать с агентами Службы иммиграционного и таможенного контроля США в вопросах депортации и переселения нелегальных иммигрантов, отметил Трамп.

Президент предупредил, что если это произойдет, он объявит чрезвычайное положение и, если потребуется, прибегнет к федерализации.

Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики в Соединенных Штатах. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение крупнейшей в истории страны операции по выдворению нелегальных мигрантов.

Ранее в Вашингтоне на фоне мер Трампа произошел всплеск арестов мигрантов.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
