Власти США заявили, что «Америка для американцев»

Министерство внутренней безопасности США опубликовало пост, в котором призвало к изгнанию из страны мигрантов-нелегалов. Соответствующий публикация появилась в соцсетях ведомства.

«Каждый нелегальный иностранец, совершивший преступление, должен быть выдворен. Америка для американцев», — говорится в сообщении.

Пост сопровождается плакатом, на котором Дядя Сэм призывает американцев вступить в ряды иммиграционной полиции.

Дядя Сэм — персонифицированный образ США.

В конце сентября сообщалось, что в Чикаго прибыло большое количество сотрудников погранично-таможенной службы США, в городе начались задержания нелегальных мигрантов. Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер осудил действия правоохранителей, заявив, что они запугивают общество и наносят ущерб бизнесу.

15 сентября президент США Дональд Трамп пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в Вашингтоне в случае отказа местных властей от сотрудничества с федеральными структурами в вопросах регулирования миграции.

Ранее миграционная служба США задержала нелегала, угрожавшего подложить бомбу конгрессвумен.