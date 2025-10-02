Глава СПЧ призвал создать механизм по обучению детей мигрантов русскому языку

Ситуация, когда дети мигрантов не посещают школу, недопустима. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время в России несколько сотен тысяч детей-мигрантов не учатся. Фадеев подчеркнул, что российская Конституция предполагает, что все дети должны учиться независимо от гражданства. Он назвал это «великим завоеванием цивилизации».

При этом глава СПЧ отметил, что ответственность за получение детьми образования несут их родители.

Фадеев рассказал, что в Совете по правам человека в России большое внимание уделяют вопросу, как добиться того, чтобы все дети учились. Он предположил, что готовить детей к школе следует заранее, в частности учить их русскому языку, если родители хотят, чтобы они жили в России.

СПЧ подготовит меморандум, который можно будет направить в органы власти РФ для того, чтобы выйти на реальные управленческие решения вопроса, подытожил Фадеев.

Ранее Госдума предложила скорректировать экзамены по русскому языку для детей иностранцев.