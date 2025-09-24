Госдума предложила скорректировать экзамены по русскому языку для детей иностранцев

Яровая: тесты для детей мигрантов изменят и будут учитывать особые условия

Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики рекомендовала профильным министерствам внести изменения в контрольно-измерительные материалы и порядок тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Об этом ТАСС сообщила вице-спикер Госдумы, председатель комиссии Ирина Яровая.

С 1 апреля 2025 года в России вступил в силу закон, который обязывает детей иностранных граждан перед зачислением в школу проходить проверку на владение русским языком, необходимым для освоения образовательных программ.

Яровая отметила, что часть вопросов требует индивидуальной настройки. В частности, речь идет об учете потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, а также о различиях в уровне образовательных учреждений. По её словам, тесты, включающие устные и письменные задания в разных форматах, должны учитывать эти обстоятельства.

Она добавила, что при Госдуме создана рабочая группа, которая будет помогать правительству в юридических аспектах подготовки подзаконных актов.

По информации парламентария, в правительстве назвали законодательные решения в сфере тестирования эффективными. Яровая подчеркнула, что впервые удалось получить объективные данные о зачислении в школы детей иностранных граждан, что позволило снизить число социальных конфликтов и создать условия для правильной организации учебного процесса.

Ранее спецпредставитель президента анонсировал реформу миграционной политики в России.