На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госдума предложила скорректировать экзамены по русскому языку для детей иностранцев

Яровая: тесты для детей мигрантов изменят и будут учитывать особые условия
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики рекомендовала профильным министерствам внести изменения в контрольно-измерительные материалы и порядок тестирования детей мигрантов на знание русского языка. Об этом ТАСС сообщила вице-спикер Госдумы, председатель комиссии Ирина Яровая.

С 1 апреля 2025 года в России вступил в силу закон, который обязывает детей иностранных граждан перед зачислением в школу проходить проверку на владение русским языком, необходимым для освоения образовательных программ.

Яровая отметила, что часть вопросов требует индивидуальной настройки. В частности, речь идет об учете потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, а также о различиях в уровне образовательных учреждений. По её словам, тесты, включающие устные и письменные задания в разных форматах, должны учитывать эти обстоятельства.

Она добавила, что при Госдуме создана рабочая группа, которая будет помогать правительству в юридических аспектах подготовки подзаконных актов.

По информации парламентария, в правительстве назвали законодательные решения в сфере тестирования эффективными. Яровая подчеркнула, что впервые удалось получить объективные данные о зачислении в школы детей иностранных граждан, что позволило снизить число социальных конфликтов и создать условия для правильной организации учебного процесса.

Ранее спецпредставитель президента анонсировал реформу миграционной политики в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами