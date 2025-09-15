Стало известно, сколько россиян не хотят гулять с собаками

Каждый четвертый опрошенный россиянин (26%) мечтает нанять догситтера и переложить обязанности по выгулу питомца на специального человека, которому может доверять. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного корпорацией «Девелопмент-Юг» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 18% респондентов возлагают ответственность за прогулки с собакой на супругов или детей. 35% респондентов гуляют со своим питомцем один-два раза в день. Найти время для трех и более прогулок в день могут себе позволить около 20% россиян.

Более 30% опрошенных отметили, что хотели бы видеть магазины и аптеки для животных, а также pet-friendly кафе на территории их жилого комплекса. По словам респондентов, сейчас им не хватает таких организаций для комфортной жизни с питомцами в ЖК. Около 20% респондентов считают понимающих и лояльных соседей (в том числе по отношению к животным) важным фактором, определяющим их комфортную жизнь в жилом комплексе.

В опросе, проведенном в сентябре, приняли участие 1,5 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее ветеринарный врач сети клиник «Василек» Татьяна Гольнева заявила, что при выборе питомца важно учесть размеры жилья.