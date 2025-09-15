На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян не хотят гулять с собаками

Каждый четвертый опрошенный россиянин мечтает нанять человека для выгула собаки
true
true
true
close
olgagorovenko/Shutterstock/FOTODOM

Каждый четвертый опрошенный россиянин (26%) мечтает нанять догситтера и переложить обязанности по выгулу питомца на специального человека, которому может доверять. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного корпорацией «Девелопмент-Юг» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 18% респондентов возлагают ответственность за прогулки с собакой на супругов или детей. 35% респондентов гуляют со своим питомцем один-два раза в день. Найти время для трех и более прогулок в день могут себе позволить около 20% россиян.

Более 30% опрошенных отметили, что хотели бы видеть магазины и аптеки для животных, а также pet-friendly кафе на территории их жилого комплекса. По словам респондентов, сейчас им не хватает таких организаций для комфортной жизни с питомцами в ЖК. Около 20% респондентов считают понимающих и лояльных соседей (в том числе по отношению к животным) важным фактором, определяющим их комфортную жизнь в жилом комплексе.

В опросе, проведенном в сентябре, приняли участие 1,5 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее ветеринарный врач сети клиник «Василек» Татьяна Гольнева заявила, что при выборе питомца важно учесть размеры жилья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами