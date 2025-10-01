Собаководов предупредили об опасности, подстерегающей питомцев осенью

В Москве и Московской области каштаны начали сбрасывать плоды, привлекающие внимание собак. Питомцы действительно нередко проявляют к ним интерес, однако их поедание чревато серьезными последствиями. Об этом в беседе с РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Плоды каштана опасны по двум причинам. Во-первых, собака, склонная к подбору на улице, может подавиться плодом. Во-вторых, проглоченный каштан ведет к отравлению и представляет угрозу для жизни», — сказал эксперт.

Он пояснил, что каштаны содержат эскулин, используемый в фармацевтике, который при попадании в организм собаки вызывает отравление. По его словам, особенно опасен конский каштан, несъедобный и для человека.

Если питомец проявляет к плодам любопытство, кинолог посоветовал на время прогулки надевать намордник, а в случае попадания каштана в организм, отвезти собаку к врачу, не дожидаясь симптомов.

До этого Голубев перечислил основные причины тошноты у собак.

По его словам, помимо отравления, любимца может тошнить из-за переедания, жирной пищи, укачивания, вакцинации, теплового удара, патологий желудочно-кишечного тракта и прочего.

