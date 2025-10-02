На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, в какие страны Европы сложнее всего получить визу

Визовый агент Абасов: многие страны Европы принципиально не дают россиянам визу
Путешествие по странам Европы для россиян по-прежнему довольно затруднительно – многие государства не пускают граждан РФ без массы вопросов, а другие принципиально не выдают визы или – усложняют этот процесс. При этом порядка 60% европейских стран, несмотря на ужесточение политики, продолжают рассматривать заявления и выдавать визы, хотя и с некоторыми ограничениями, рассказал 360.ru эксперт Российского союза туриндустрии, генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов.

Специалист напомнил, что в этом году с октября в ЕС ввели систему контроля въезда и выезда, интегрированную с SIS (шенгенская информационная система).

«Это означает, что при пересечении границы сотрудники пограничной службы получат полную информацию о путешественнике и его планах, — пояснил Абасов. — При проверке могут запросить билеты, подтверждение цели визита и даже информацию из мобильного телефона».

По его словам, среди стран, которые в этом вопросе заняли наиболее принципиальную позицию, находятся страны Балтии, Польша, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Чехия и Швеция – туда визу получить крайне сложно или даже невозможно. Легче будет лишь тем, у кого там живут близкие родственники с законным гражданским статусом, отметил эксперт. Также он напомнил, что в этом году прекратили выдавать россиянам визы Дания и Исландия.

При этом остаются страны Европы, куда по-прежнему россияне могут долететь без пересадок – это Сербия, куда нужен шенген и загранник, а также Турция. Среди наиболее лояльных к россиянам стран Абасов перечислил Италию, Испанию, Францию, Грецию, Швейцарию, Словению, Словакию, Австрию и другие. При этом он предупредил, что, несмотря на согласие стран рассматривать заявления на визу, длится этот процесс дольше, чем обычно, а требования к предоставлению документов ужесточились.

Не нужно запрашивать визу в такие европейские страны, как Белоруссия, Босния и Герцеговина, Молдавия, Сербия и Черногория, заключил эксперт.

До этого вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что вслед за Италией принять решение о запрете гражданам России посещать страны Евросоюза может Франция. Что касается решения итальянских властей, то они на такой шаг решились из-за обмана со стороны россиян, которые оформляют шенген в Италию, но не проводят там в итоге ни одного дня, пояснил он.

Ранее Кипр приостановил прием заявок на визу в России.

