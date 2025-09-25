Альянс турагентств: Франция вслед за Италией запретит россиянам поездки в ЕС

Вслед за Италией принять решение о запрете гражданам России посещать страны Евросоюза может принять Франция. Что касается решения итальянских властей, то они на такой шаг решились из-за обмана со стороны россиян, которые оформляют шенген в Италию, но не проводят там в итоге ни одного дня, объяснил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян 360.ru.

Так турэксперт прокомментировал сообщение о том, что Италия предположительно ввела ограничения для россиян с шенгенской визой: теперь обладатели визы не смогут посещать семь стран Европы. По словам Мкртчяна, это связано с ростом числа туристов, которые пытаются проехать в другие государства через Италию.

«Италия дает визы, отказов почти нет, если документы составлены правильно. Но мы заметили, что приезжающие в Италию россияне там даже не ночуют», — пояснил специалист.

В частности, по его словам, популярностью пользуются поездки на поезде через Австрию в Чехию или в Польшу, которые практически не выдают визы гражданам РФ. Таким образом, путешественники, по сути, обманывают как страну, предоставившую визу, так и государство, которое не давало разрешение на посещение. На этом фоне вероятнее всего причиной запрета стало обращение представителей Чехии, Польши и прочих стран в ЕС с просьбой приостановить такую практику. Именно поэтому Италия ввела соответствующие ограничения, считает Мкртчян.

Вслед за итальянскими властями аналогичный шаг может предпринять Франция, которая сегодня также без проблем предоставляет гражданам РФ визы, заключил эксперт.

Напомним, о запрете посещения семи стран ЕС с итальянскими визами сообщил Telegram-канал SHOT. Согласно приведенной в материале информации российских туристов, которые недавно получили визу на 10 лет, в паспорте появилась отметка о запрете въезда в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву. При этом въезд в эти страны закрыт транзитом. Туристы утверждают, что теперь при поездках на поезде визы проверяют контролеры, а в аэропортах россиян не пускают на рейсы в запрещенные страны ЕС.

