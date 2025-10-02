В России оценили идею перенести начало учебного дня в школах

Инициатива перенести начало учебы в школах на 09:00 не поможет справиться с перегруженностью учеников, потому что количество уроков от этого не уменьшится. Об этом «Москве 24» заявил заслуженный учитель России Александр Снегуров.

«Следует отметить, что сейчас в некоторых школах учебный день начинается в разное время: в 08:00, 08:30, а также в 09:00. Если рассматривать вопрос с психофизиологической составляющей ребенка, более позднее начало учебного дня может пойти на пользу», — сказал Снегуров.

Он отметил, что многие школьники из-за раннего начала учебного дня не успевают позавтракать и «выглядят измученными». Однако, по его мнению, такое состояние у них будет и в том случае, если позволить им спать до 10:00. Эксперт добавил, что некоторые родители приводят детей в школы раньше начала учебы, чтобы успеть добраться до работы, из-за чего психофизиологическое здоровье входит в конфликт с социальными причинами.

Снегуров добавил, что подобные изменения приведут к тому, что нужно будет сдвигать расписание внешкольных занятий.

Накануне группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким предложила изменить расписание школьных занятий. Документ предполагает перенос начала уроков на 9:00 и закрепление пятидневной учебной недели в школах. Предлагаемые изменения коснутся статьи 13 закона «Об образовании в Российской Федерации».

