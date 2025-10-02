На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России оценили идею перенести начало учебного дня в школах

Учитель Снегуров выступил против переноса начала учебного дня в школах
true
true
true
close
Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Инициатива перенести начало учебы в школах на 09:00 не поможет справиться с перегруженностью учеников, потому что количество уроков от этого не уменьшится. Об этом «Москве 24» заявил заслуженный учитель России Александр Снегуров.

«Следует отметить, что сейчас в некоторых школах учебный день начинается в разное время: в 08:00, 08:30, а также в 09:00. Если рассматривать вопрос с психофизиологической составляющей ребенка, более позднее начало учебного дня может пойти на пользу», — сказал Снегуров.

Он отметил, что многие школьники из-за раннего начала учебного дня не успевают позавтракать и «выглядят измученными». Однако, по его мнению, такое состояние у них будет и в том случае, если позволить им спать до 10:00. Эксперт добавил, что некоторые родители приводят детей в школы раньше начала учебы, чтобы успеть добраться до работы, из-за чего психофизиологическое здоровье входит в конфликт с социальными причинами.

Снегуров добавил, что подобные изменения приведут к тому, что нужно будет сдвигать расписание внешкольных занятий.

Накануне группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким предложила изменить расписание школьных занятий. Документ предполагает перенос начала уроков на 9:00 и закрепление пятидневной учебной недели в школах. Предлагаемые изменения коснутся статьи 13 закона «Об образовании в Российской Федерации».

Ранее в правительстве рассказали, когда в российских школах появятся единые учебники.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами