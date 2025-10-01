В Госдуме предложили перенести начало уроков в школах на полчаса

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким предложила изменить расписание школьных занятий. Документ предполагает перенос начала уроков на 9:00 и закрепление пятидневной учебной недели в школах, пишет РИА Новости.

Предлагаемые изменения коснутся статьи 13 закона «Об образовании в Российской Федерации».

Согласно пояснительной записке к законопроекту, целью инициативы является «сохранение и укрепление здоровья обучающихся, их творческого развития и семейного воспитания».

Помимо этого, законопроект предусматривает возможность организации внеучебных мероприятий (культурных, спортивных и воспитательных) в выходные и праздничные дни. Подчеркивается, что речь идет о мероприятиях, не являющихся частью учебного плана и проводимых в формате, отличном от традиционного урока.

Соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил высокую нагрузку на современных школьников.

«Ученикам необходимо посещать школьные занятия, затем, особенно в старших классах, большинство дополнительно занимается с репетиторами. Плюс подготовка домашних заданий занимает значительное время, и дети вынуждены тратить по 10–12 часов в день на освоение программы», — уточнил парламентарий.

