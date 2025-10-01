На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В правительстве рассказали, когда в российских школах появятся единые учебники

Минпросвещения: внедрение единых школьных учебников начнется с 2028 года
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Массовое внедрение единых школьных учебников начнется с 1 сентября 2028 года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках форума классных руководителей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кравцова, правительство планирует поэтапный переход на государственные учебники единого образца.

«С 2027 года мы планируем представить государственные учебники по естественно-научным предметам, по русскому языку, литературе. <...> И мы так смотрим, что массовое внедрение с 1 сентября 2028 года», — отметил министр.

Он добавил, что для внедрения единых учебников необходима апробация.

20 сентября первый замминистра просвещения Александр Бугаев на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде заявил, что в школах России не собираются использовать электронные учебники.

Замминистра отметил, что в учебных заведениях используют электронные ресурсы, например, дневники и информационную систему «Моя школа», но они не заменят живого общения учителя со школьником.

Ранее выяснилось, есть ли разница в чтении электронных и бумажных книг.

