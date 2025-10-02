В Госдуме объяснили, у кого из россиян вырастут пенсии до конца 2025 года

В России до конца 2025 года будут постепенно менять пенсионную систему для некоторых категорий граждан. Уже с 1 октября получать повышенные на 7,6% выплаты начнут военные пенсионеры, бывшие силовики, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии в ближайшее время назначат также россиянам, которые в эти месяцы отмечают 80-летие. Кроме того, им полагается ежемесячная надбавка на уход. Причем все перерасчеты проводятся автоматически — никаких заявлений для этого писать не нужно, подчеркнул депутат.

Вырастет размер страховой пенсии также у тех, кто принял решение прекратить трудовую деятельность в октябре, ноябре или декабре. Их выплаты повысятся из-за индексации, которую в течение рабочих лет они пропускали – уже с месяца увольнения такие пенсионеры начнут получать всю положенную сумму в полном размере, подчеркнул Говырин.

Кроме того, с учетом проведенной в феврале индексации выплаты будут получать льготные категории населения, включая инвалидов, а с учетом апрельского повышения – получатели социальных пенсий.

«Те, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума пенсионера, получают федеральную или региональную доплату — она также корректируется автоматически, если база меняется», — отметил парламентарий.

Таким образом, заметные прибавки к обычным выплатам получат 80-летние пенсионеры, бывшие силовики, прекратившие трудовую деятельность и другие категории населения, которым провели перерасчет по плану индексаций этого года, заключил депутат.

До этого глава партии «Справедливая Россия — за правду», депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что индексация пенсий должна быть поквартальной, иначе, по его мнению, «незначительные» повышения в 0,8% по двухэтапному плану приведут пожилых людей к обнищанию. Он напомнил, что в 2026 году вместо запланированной двухэтапной индексации пенсий индексация будет проведена досрочно с 1 января выше уровня инфляции в размере 7,6%. Депутат уверен, что предлагаемый правительством вариант усугубит проблемы «отстающей индексации». По его словам, номинальный рост пенсий продолжает отставать от инфляции.

