В России заявили об оживлении рынка «вторички»

В России постепенно «оживает» рынок вторичной недвижимости, наблюдаются позитивные тенденции. На этом сказалась политика Центробанка, в том числе снижение ключевой ставки, которого в отрасли давно ждали, пишет ЕАН со ссылкой на данные руководителя Циан.Аналитики, ООО «Айриэлтор» Алексея Попова.

По словам специалиста, если постепенный разворот денежно-кредитной политики представителей отрасли радует, то актуальным пока остается вопрос, как ЦБ будет реагировать на изменение налогового законодательства. Так, на этом фоне может разогнаться инфляция, а это в свою очередь грозит приостановкой постепенного снижения ставки, пояснил эксперт.

Что касается активности потребителей на рынке «вторички», то в данный момент отмечается переток средств с коротких депозитов на рынок жилья, где деньги будут постепенно оседать, отметил Попов. Влияние, в том числе, оказывает отложенный спрос, из-за чего на рынке сейчас есть «определенный оптимизм», пояснил он.

При этом россиянам доступна и ипотека, однако, таких сделок заключается немного – порядка нескольких тысяч в месяц. Что касается минусов, то среди них аналитик назвал охлаждение экономики, что сказывается на замедлении инвестиций и роста доходов граждан.

«Нас сопровождают низкие сырьевые цены, волатильность курса, — пояснил Попов. — Несмотря на то, что ставка снизилась, по-прежнему очень жесткая оценка заемщиков и много отказов. Ну и усиление внешних рисков, все это оптимизма не добавляет».

До этого член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков сообщил, что разрыв цен между первичным и вторичным жильем составляет в среднем порядка 15%, а не 60-80%, как утверждает Банк России. При этом он подчеркнул, что это условные показатели, так как во многом разница зависит от многих факторов, в том числе этапа, на котором продается жилье. Что касается разрыва цен в 60–80%, то он может наблюдаться в населенных пунктах, где новое жилье практически не строится, подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что ипотеку под 2% годовых расширят на вторичное жилье в ряде городов РФ.