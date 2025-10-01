На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России заявили об оживлении рынка «вторички»

Аналитик Попов: на оживающем рынке вторички в РФ сказывается отложенный спрос
close
Алексей Майшев/РИА «Новости»

В России постепенно «оживает» рынок вторичной недвижимости, наблюдаются позитивные тенденции. На этом сказалась политика Центробанка, в том числе снижение ключевой ставки, которого в отрасли давно ждали, пишет ЕАН со ссылкой на данные руководителя Циан.Аналитики, ООО «Айриэлтор» Алексея Попова.

По словам специалиста, если постепенный разворот денежно-кредитной политики представителей отрасли радует, то актуальным пока остается вопрос, как ЦБ будет реагировать на изменение налогового законодательства. Так, на этом фоне может разогнаться инфляция, а это в свою очередь грозит приостановкой постепенного снижения ставки, пояснил эксперт.

Что касается активности потребителей на рынке «вторички», то в данный момент отмечается переток средств с коротких депозитов на рынок жилья, где деньги будут постепенно оседать, отметил Попов. Влияние, в том числе, оказывает отложенный спрос, из-за чего на рынке сейчас есть «определенный оптимизм», пояснил он.

При этом россиянам доступна и ипотека, однако, таких сделок заключается немного – порядка нескольких тысяч в месяц. Что касается минусов, то среди них аналитик назвал охлаждение экономики, что сказывается на замедлении инвестиций и роста доходов граждан.

«Нас сопровождают низкие сырьевые цены, волатильность курса, — пояснил Попов. — Несмотря на то, что ставка снизилась, по-прежнему очень жесткая оценка заемщиков и много отказов. Ну и усиление внешних рисков, все это оптимизма не добавляет».

До этого член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков сообщил, что разрыв цен между первичным и вторичным жильем составляет в среднем порядка 15%, а не 60-80%, как утверждает Банк России. При этом он подчеркнул, что это условные показатели, так как во многом разница зависит от многих факторов, в том числе этапа, на котором продается жилье. Что касается разрыва цен в 60–80%, то он может наблюдаться в населенных пунктах, где новое жилье практически не строится, подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что ипотеку под 2% годовых расширят на вторичное жилье в ряде городов РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами