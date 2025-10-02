В одном из аэропортов РФ сняли временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Саратова сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт САРАТОВ (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Саратова и Астрахани прекратили принимать рейсы ночью 2 октября.

В ночь на 2 октября по такой же причине была приостановлена работа аэропорта Волгограда. Над городом прогремели по меньшей мере восемь взрывов. Горожане рассказали, что слышали грохот в Алексеевском, Суровикинском и Кумылженском районах, а им на телефоны пришли сообщения об угрозе беспилотников.

В Пензенской области на этом фоне ввели план «Ковер» над некоторыми районами. В области с 1:41 действует режим «Беспилотная опасность». Губернатор предупредил местных жителей о том, что из соображений безопасности в регионе временно ограничена работа мобильного интернета.

Ранее над Волгоградом прогремели взрывы.