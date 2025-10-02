Небо над Пензенской областью частично закрыто

Над некоторыми районами Пензенской области введен план «Ковер». Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

В 1:41 Мельниченко сообщил о введении на территории области режима «Беспилотная опасность». Он также предупредил местных жителей о том, что из соображений безопасности в регионе будет временно ограничена работа мобильного интернета.

Ранее над Волгоградом прогремели взрывы.