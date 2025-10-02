Еще два аэропорта на юге России приостановили полеты

В Саратове и Астрахани временно ограничили работу аэропортов для обеспечения безопасности полетов. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост о приостановке работы воздушных гаваней опубликован в 5:06.

В ночь на 2 октября по такой же причине была приостановлена и работа аэропорта Волгограда. Над городом прогремели по меньшей мере восемь взрывов. Горожане рассказали, что слышали грохот в Алексеевском, Суровикинском и Кумылженском районах, а им на телефоны пришли сообщения об угрозе беспилотников.

В Пензенской области на этом фоне ввели план «Ковер» над некоторыми районами. В области с 1:41 действует режим «Беспилотная опасность». Губернатор предупредил местных жителей о том, что из соображений безопасности в регионе временно ограничена работа мобильного интернета.

