Хозяйку растолстевшего пса из Финляндии обвинили в жестоком обращении с питомцем

Michael Nitzschke/Global Look Press

Жительницу Финляндии обвинили в нарушении закона о защите животных из-за того, что ее собака была слишком толстой. Об этом сообщает издание Yle.

В публикации отмечается, что лабрадор-ретривер жительницы Северной Похьянмаа страдал от тяжелой формы ожирения. Из-за этого животное с трудом передвигалось, а также хромало на задние лапы. Ветеринары выявили проблемы со здоровьем собаки еще в 2021 году. Они потребовали от хозяйки объяснить, что она собирается предпринять, чтобы ее питомец сбросил вес. При следующем приеме женщина отказалась сотрудничать с ветеринарами и не позволила взвесить животное.

По данным инспектора клиники, за полгода вес собаки вырос с 46 до 50 кг.

В конечном итоге местные власти решили, что хозяйка животного намеренно или по грубой небрежности лишила его необходимого ухода.

В суде женщина отрицала обвинения. По ее словам, собака была уже пожилой, ей купили диетический корм и обезболивающее, а также следовали инструкциям ветеринаров.

Суд решил, что хозяйка животного проявила халатность в уходе неумышленно. Обвинение в жестоком обращении с питомцем было отклонено, говорится в публикации.

30 сентября сообщалось, что мужчина в США обвиняется в жестоком обращении с животными при отягчающих обстоятельствах после того, как съел двух павлинов во время конфликта с соседями.

Ранее на российскую зоозащитницу завели дело по заявлению мужчины, переехавшего щенят.

