На российскую зоозащитницу завели дело по заявлению мужчины, переехавшего щенят

В Дагестане мужчина, переехавший щенят, написал заявление на зоозащитницу. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в июле в городе Махачкале. Водитель автомобиля Kia Rio переехал четырех щенят на улице Шелковой и скрылся с места происшествия. Видео с дорожной камеры вызвало общественный резонанс. После установления личности шофера зоозащитница опубликовала его фото, номер телефона и адрес, что привело к потоку угроз и оскорблений в его адрес.

После этого 32-летний мужчина подал на зоозащитницу заявление в полицию. В отношении активистки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 272.1 УК РФ — незаконное распространение персональных данных. Ранее в отношении самого водителя был составлен материал по факту жестокого обращения с животными. Единственный выживший щенок по кличке Дафна находится в приюте, организованном зоозащитницей.

