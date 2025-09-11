На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На российскую зоозащитницу завели дело по заявлению мужчины, переехавшего щенят

В Дагестане на зоозащитницу завели дело по заявлению мужчины, переехавшего щенят
true
true
true
close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Дагестане мужчина, переехавший щенят, написал заявление на зоозащитницу. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в июле в городе Махачкале. Водитель автомобиля Kia Rio переехал четырех щенят на улице Шелковой и скрылся с места происшествия. Видео с дорожной камеры вызвало общественный резонанс. После установления личности шофера зоозащитница опубликовала его фото, номер телефона и адрес, что привело к потоку угроз и оскорблений в его адрес.

После этого 32-летний мужчина подал на зоозащитницу заявление в полицию. В отношении активистки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 272.1 УК РФ — незаконное распространение персональных данных. Ранее в отношении самого водителя был составлен материал по факту жестокого обращения с животными. Единственный выживший щенок по кличке Дафна находится в приюте, организованном зоозащитницей.

Ранее юрист объяснил, как наказать человека за кибербуллинг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами