На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США мужчину арестовали за двух съеденных павлинов

Complex: в США мужчина съел двух павлинов и оказался за решеткой
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мужчина в США обвиняется в жестоком обращении с животными при отягчающих обстоятельствах после того, как съел двух павлинов во время конфликта с соседями, пишет Complex.

Об инциденте стало известно после того, как соседка 61-летнего Крейга Фогта обнаружила тревожное письмо в почтовом ящике. В нем мужчина подробно описывал, как обезглавливал и ел птиц. Впоследствии он признался полиции, что сделал это «назло» – из-за того, что соседка подкармливала животных.

Согласно закону Флориды, Фогту грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до $10 тысяч. Жестокое обращение с животными при отягчающих обстоятельствах считается тяжким преступлением третьей степени.

Судебные документы указывают, что мужчина ранее имел более 40 раз нарушал закон. Эксперты отмечают, что его дело может подпасть под ужесточенные меры, предусматривающие более строгие наказания для повторных правонарушителей.

Ранее ученые обнаружили, что перья павлина способны работать как лазер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами