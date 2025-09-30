В США мужчину арестовали за двух съеденных павлинов

Complex: в США мужчина съел двух павлинов и оказался за решеткой

Мужчина в США обвиняется в жестоком обращении с животными при отягчающих обстоятельствах после того, как съел двух павлинов во время конфликта с соседями, пишет Complex.

Об инциденте стало известно после того, как соседка 61-летнего Крейга Фогта обнаружила тревожное письмо в почтовом ящике. В нем мужчина подробно описывал, как обезглавливал и ел птиц. Впоследствии он признался полиции, что сделал это «назло» – из-за того, что соседка подкармливала животных.

Согласно закону Флориды, Фогту грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до $10 тысяч. Жестокое обращение с животными при отягчающих обстоятельствах считается тяжким преступлением третьей степени.

Судебные документы указывают, что мужчина ранее имел более 40 раз нарушал закон. Эксперты отмечают, что его дело может подпасть под ужесточенные меры, предусматривающие более строгие наказания для повторных правонарушителей.

