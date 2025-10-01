Женщина стала богаче на $300 тысяч благодаря ошибке кассира

В США женщина выиграла в лотерею $300 тысяч благодаря ошибке продавца, пишет UPI.

По словам американки, она попросила обычный билет лотереи Palmetto Cash 5, но кассир по ошибке выдал ей билет другой игры. Уточнив заказ, продавец предложил женщине все же оформить верный билет, на что она согласилась, но решила в этот раз не выбирать числа вручную, а довериться автоматическому выбору.

«Если бы кассир не ошибся, я бы не выиграла», — призналась победительница.

Ее билет сгенерированных номеров полностью совпал с выигрышной комбинацией в розыгрыше. Женщина уже сообщила, что планирует часть выигрышных денег потратить на ремонт дома, а остальные деньги потратить на себя и семью.

Ранее сообщалось, что немец нашел лотерейный билет в старой куртке, проверил его и получил €15 млн.