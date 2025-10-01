На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина стала богаче на $300 тысяч благодаря ошибке кассира

UPI: в США американка выиграла в лотерею $300 тыс. благодаря ошибке кассира
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В США женщина выиграла в лотерею $300 тысяч благодаря ошибке продавца, пишет UPI.

По словам американки, она попросила обычный билет лотереи Palmetto Cash 5, но кассир по ошибке выдал ей билет другой игры. Уточнив заказ, продавец предложил женщине все же оформить верный билет, на что она согласилась, но решила в этот раз не выбирать числа вручную, а довериться автоматическому выбору.

«Если бы кассир не ошибся, я бы не выиграла», — призналась победительница.

Ее билет сгенерированных номеров полностью совпал с выигрышной комбинацией в розыгрыше. Женщина уже сообщила, что планирует часть выигрышных денег потратить на ремонт дома, а остальные деньги потратить на себя и семью.

Ранее сообщалось, что немец нашел лотерейный билет в старой куртке, проверил его и получил €15 млн.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами