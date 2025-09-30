Мужчина полгода держал в куртке выигрышный лотерейный билет

Немец нашел лотерейный билет в старой куртке, проверил его и получил 15 млн евро

Житель немецкого Гессена нашел выигрышный лотерейный билет, который полгода пролежал в его куртке. Об этом пишет Le Figaro.

После проведения лотереи победитель все никак не объявлялся. Организаторы полгода пытались установить личность таинственного победителя, разместив объявления в точках продаж.

Победитель вышел на связь после того, как случайно обнаружил старый лотерейный билет, который полгода лежал в его куртке. Мужчина выиграл более 15 млн евро.

До этого жительница Кемеровской области приехала к дочери в Новосибирск, где купила на почте два билета лотереи «12 Добрых дел» и выиграла 20 млн рублей. Дочь победительницы Марины рассказала, что в ее семье впервые выиграли такую крупную сумму. При этом россиянка покупала лотерейные билеты много лет: каждую неделю по два билета.

Ранее житель Подмосковья выиграл в лотерею 33 млн, последовав совету кассира супермаркета.