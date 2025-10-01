В Запорожской области опровергли сообщения о введении лимитов на топливо

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что в социальных сетях и мессенджерах стала распространяться ложная информация о введении с 1 октября лимитов на покупку топлива в регионе.

«Никаких ограничений на объемы продажи бензина и дизельного топлива не вводилось и не планируется. Автозаправочные станции и основные поставщики топлива в регионе обеспечены бензином «Премиум-95» и дизельным топливом и осуществляют розничную продажу», — написал Балицкий.

Он отметил, что в регионе, как и в ряде других субъектов страны, дейтсвительно фиксируются временные перебои с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95. В правительстве РФ заверили, что ситуация находится на постоянном контроле, и предпринимаются меры для ее скорейшей стабилизации.

1 октября замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что в России в некоторых регионах автозаправочные станции вводят ограничения на объемы продаж топлива, на фоне чего цены на него растут.

Среди причин дефицита бензина на АЗС и роста цен эксперт выделил сезонный рост спроса, который совпал с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов и повышением стоимости топлива на бирже. По словам Фролова, решить эту проблему можно с помощью защиты НПЗ, а также развития логистики. По мнению специалистов, при сохранении сегодняшней ситуации котировки начнут снижаться к началу ноября, потянув за собой оптовые цены.

Ранее сообщалось, что Путину представят решение проблемы с бензином в Крыму.