На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нью-Йорке частично обрушилось многоэтажное здание

BBC: 17-этажное жилое здание частично обрушилось в районе Бронкс города Нью-Йорк
close
Brendan McDermid/Reuters

Многоэтажное здание частично обрушилось в районе Бронкс города Нью-Йорк. Об этом сообщает издание BBC.

«17-этажное жилое здание в Нью-Йорке частично обрушилось примерно в 08:13 по местному времени (15:13 по мск. — «Газета.Ru»)», – говорится в публикации.

Инцидент произошел на улице Александр Авеню около 135-й улицы в Бронксе. На кадрах с кадрах места событий видны обломки вокруг здания.

Сообщается, что пожарный департамент города назвал произошедшее «крупной чрезвычайной ситуацией». По данным спасателей, на месте происшествия ведутся работы, в результате обрушения пострадавших нет.

Отмечается, что пожарная бригада изначально заявила, что она реагировала на сообщения о взрыве, однако официального подтверждения этому на данный момент не поступало.

Накануне «Коммерсантъ» сообщил о том, что пожар произошел в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге, три человека пострадали, один не выжил. В публикации отмечалось, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире дома №8 на Лахтинской улице. Площадь пожара достигла 25 кв. м при общей 80 кв. м, говорится в публикации. На тушение пожара специалистам ведомства потребовалось около часа.

Ранее в Индии обрушился купол известного мавзолея.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами