В Нью-Йорке частично обрушилось многоэтажное здание

Многоэтажное здание частично обрушилось в районе Бронкс города Нью-Йорк. Об этом сообщает издание BBC.

«17-этажное жилое здание в Нью-Йорке частично обрушилось примерно в 08:13 по местному времени (15:13 по мск. — «Газета.Ru»)», – говорится в публикации.

Инцидент произошел на улице Александр Авеню около 135-й улицы в Бронксе. На кадрах с кадрах места событий видны обломки вокруг здания.

Сообщается, что пожарный департамент города назвал произошедшее «крупной чрезвычайной ситуацией». По данным спасателей, на месте происшествия ведутся работы, в результате обрушения пострадавших нет.

Отмечается, что пожарная бригада изначально заявила, что она реагировала на сообщения о взрыве, однако официального подтверждения этому на данный момент не поступало.

