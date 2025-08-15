В Индии обрушился купол известного мавзолея

Обрушение купола произошло в известном мавзолее Хумаюна, расположенном в столице Индии. Об этом сообщил телеканал NDTV.

По информации журналистов, на место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб. Под завалами могут находиться порядка 10 человек, подчеркивается в материале.

14 августа в жилом доме на Октябрьской улице в Таганроге обрушились плиты перекрытия. Как рассказала глава города Светлана Камбулова, сначала в подвале здания рухнула перегородка. После этого обрушились потолочные балки и плиты перекрытия. В результате трещины пошли по всему зданию, подчеркивалось в заявлении.

На место выезжали сотрудники экстренных служб. Всего в доме живут 40 человек, никто из них не пострадал. Большинство граждан на время переехали к родственникам, но шестерым людям потребовалась помощь с размещением во временном жилье.

В связи с произошедшим власти создали оперативный штаб. В границах поврежденного здания был введен режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, в здании отключили подачу воды и газоснабжение.

Ранее в Ингушетии при обрушении на стройке пострадали три человека.