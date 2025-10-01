На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минпросвещения подготовило инструкцию по действиям при конфликтах

Кравцов: Минпросвещения создало инструкцию действий педагогов при конфликтах
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Министерство просвещения России подготовило типовую инструкцию по действиям в случае возникновения конфликтной ситуации педагогов с участниками образовательного процесса. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов во время совета Минпросвещения РФ по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников.

«Подготовили типовую инструкцию по действиям при возникновении конфликтной ситуации педагогических работников с участниками образовательного процесса», — сказал он.

Также Кравцов анонсировал, что с 2026 года во Всероссийском профессиональном конкурсе «Учитель года» планируется учредить номинацию в память об учителе основ безопасности жизнедеятельности Геннадии Старунове, который работал в московской школе имени Маршала В.И. Чуйкова и стал лауреатом конкурса в 2022 году.

Глава министерства рассказал, что с ноября 2022 года педагог ушел на специальную военную операцию и героически отдал жизнь за Родину. По словам Кравцова, Старунов поддерживал связь с коллегами и учениками, занимался просветительской деятельностью.

Ранее министр просвещения Кравцов допустил повышение зарплаты учителей по всей России.

