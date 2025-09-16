В России допустили повышение зарплат учителей

Министр просвещения Сергей Кравцов допустил повышение заработной платы учителей по всей России. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, зарплата педагогов должна быть понятной, прозрачной и не должно быть таких перекосов, которые сейчас имеются, — когда в одних регионах платят больше, чем в других.

«И я не исключаю, что будет повышение заработной платы», — сказал министр.

Кравцов добавил, что Минпросвещения, как и министерство труда, следит за средним уровнем зарплаты учителей в сравнении с тем же уровнем оплаты труда в регионах. В зависимости от того, как увеличивается средняя зарплата по региону, меняется и зарплата учителя, уточнил чиновник.

До этого российские учителя потребовали зарплату не ниже двойного МРОТ за ставку. Оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова отметила, что сегодня в Москве учителя в среднем зарабатывают по 100 тыс. рублей в месяц, однако в регионах зарплата зачастую сопоставима с уровнем минимального размера оплаты труда.

Ранее в Германии находившаяся 16 лет на больничном учительница все эти годы получала зарплату.