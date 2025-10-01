В Ленобласти выросло число погибших от отравления суррогатом

ТАСС: число жертв суррогата с метанолом в Ленобласти увеличилось до 38

Число погибших от употребления алкогольного суррогата в Ленинградской области увеличилось до 38. Погибшие проживали либо были зарегистрированы в шести районах региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, погибшие в основном либо проживали в Сланцевском и Волосовском районах, либо были там зарегистрированы. В Кингисеппском, Гатчинском, Тосненском и Приозерском районах зафиксированы единичные случаи смертельных отравлений.

О массовом отравлении людей в Сланцах стало известно на прошлой неделе. Всего после употребления спиртным пострадали 33 человека, из них 22 не выжили.

В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники правоохранительных органов задержали 14 человек, часть из них уже арестовали на два месяца. Среди них – 78-летний житель Ленобласти.

Сообщалось, что он уже привлекался к ответственности за продажу суррогата, но в тот момент отделался штрафом. Как рассказали соседи, мужчина продавал алкоголь по ценам ниже, чем в магазинах, некоторым клиентам разрешал платить позже.

