Появилось видео задержаний и допросов готовивших массовых убийства россиян

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видеозапись с задержанием и допросами молодых людей, администрирующих деструктивные интернет-ресурсы, а также причастных к подготовке массовых терактов на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованных кадрах видно, что оперативные группы застали врасплох молодых людей. Сотрудники полиции совместно с ОМОН в ходе операции были вынуждены вламываться в некоторые квартиры.

1 октября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали пять граждан России, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также троих жителей Челябинской области, планирующих теракт на объекте транспортной инфраструктуры. В связи с этим 320 администраторов и пользователей интернет-ресурсов в 75 регионах РФ предупредили о распространении деструктивной идеологии в молодежной среде.

Кроме того, была пресечена деятельность 59 администраторов каналов и чатов в мессенджере Telegram, а также приняты профилактические меры в отношении 258 лиц, попавших под воздействие модераторов деструктивных идеологий.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Центр общественных связей ФСБ РФ сообщал, что один из них признался в составлении списка лиц, которых он отнес к категориям «достойных» и «недостойных». Еще один задержанный заявил, что «собирался всех перестрелять». Третий признался, что хотел совершить расправу над учителем биологии.

Ранее бывшего студента колледжа в Архангельске арестовали за нападение на преподавателей.