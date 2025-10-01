Задержанный за подготовку массовых убийств назвал одну из своих целей

Один из задержанных за подготовку массовых убийств в России признался, что хотел совершить расправу над учителем биологии. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ, передает ТАСС.

«Решил убить учителя по биологии», — признался задержанный во время допроса.

Еще один задержанный заявил, что «собирался всех перестрелять». Третий признался, что составил список лиц, которых отнес к категориям «достойных» и «недостойных».

1 октября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали пять граждан России, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также троих жителей Челябинской области, планирующих теракт на объекте транспортной инфраструктуры. В связи с этим 320 администраторов и пользователей интернет-ресурсов в 75 регионах РФ предупредили о распространении деструктивной идеологии в молодежной среде.

Кроме того, была пресечена деятельность 59 администраторов каналов и чатов в мессенджере Telegram, а также приняты профилактические меры в отношении 258 лиц, попавших под воздействие модераторов деструктивных идеологий.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Ранее бывшего студента колледжа в Архангельске арестовали за нападение на преподавателей.